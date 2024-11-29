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債務糾紛酒駕撞擊逼車致老友死亡 一審判刑9年

2024/11/29 18:17
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南洪男因債務糾紛，2022年九合一大選當天酒駕撞擊、逼車結識50年友人，造成對方騎車失控打滑自撞死亡，南檢以殺人罪起訴，台南地院國審今天改以傷害致死判刑9年，可上訴。

台南地方法院今天指出，洪姓男子2022年11月26日地方公職人員選舉投票日返回戶籍地台南市北門區蚵寮里投票後，當天下午2時許酒駕途經停等紅燈時，友人洪姓男子騎車停在旁邊，2人因債務口角起紛爭。

洪男氣憤之餘，駕車輕撞對方機車車尾致人車倒地後，接著2人又在台17線遇上對罵，洪男再尾隨逼車，直到北門區蚵寮里大將爺廟旁接近台61線高架道路下方時，對方失控打滑倒地，身體撞擊路旁樹木重傷，送醫到院前死亡。

洪男和對方自小在北門區蚵寮里長大，結識50年，洪男涉案後卻未第一時間下車查看施救，也無道歉及賠償，但地院考量死者最後倒地位置，路旁有砂石及樹木，非洪男單純高速貼近駕駛造成死亡，洪男事後也繞行村莊再返回現場查看，並非全然不顧對方死活。

地院認定洪男最後非基於傷害的直接故意而高速逼車，而是基於不確定故意犯罪，改以傷害致死罪判刑9年。（編輯：謝雅竹）1131129

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