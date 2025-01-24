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涉違保險法遭訴 前幸福人壽董事長600萬元交保

2025/1/24 19:46
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（中央社記者林長順台北24日電）前幸福人壽董事長鄧文聰涉嫌保險法特別背信等罪遭北檢起訴，目前由台北地方法院審理中。北院13日裁定400萬元交保，今天裁定加保至600萬元、電子監控，每天到北院法警室報到。

台北地檢署已提起抗告，北院預計稍晚將卷證送交台灣高等法院。

鄧文聰涉掏空案，最高法院依2個保險法背信罪判刑10年、16年，洗錢判刑4年定讞。高院裁定3罪應執行27年，併科罰金8.5億元。鄧文聰入監執行後，目前獲准保外就醫。

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鄧文聰另有2案正在北院審理中。北院13日裁定鄧文聰1000萬元交保，折衝後改交保400萬元，並限制住居、出境及出海，接受電子腳環的科技設備監控，每週一到週五到北院法警室報到，每晚用手機拍照傳送給監控中心。

北院今天下午再度開庭訊問鄧文聰，訊後裁定加保到600萬元，並限制住居、出境、出海、戴電子腳環，每天（台北市政府宣布停止上班之日外）上午9時至下午3時間到北院法警室報到，每天晚間7時30分起至9時止，持用專用手機拍攝自己面部照片，並傳送到監控中心。（編輯：張銘坤）1140124

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