食安廉政平台加強運作 民眾平安過好年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）法務部廉政署104年間成立「食品安全廉政平台」，稽查逾5萬件，偵破重大違法「三精一水」紅酒案等，春節前持續加強異常廠商及年節產品等食安蒐報，讓民眾健康平安過好年。

「食品安全廉政平台」在春節前加強參與食品製造業者和年貨大街食品販售業者的食安稽查工作，也與相關部門密切合作，進行年節需求產品的食安管理，防止不安全食品流入市場，讓民眾能夠平安健康享受年節食品。

廉政署官員指出，廉政署自民國104年4月10日成立「食品安全廉政平台」，統籌與食安管理相關的衛生福利、財政、經濟、農業與環境等中央部會及縣市政府共27個政風機構，打造跨部門合作及導入廉政風險預警的運作架構，確保食品安全管理機制的公正性和透明度。

官員表示，「食品安全廉政平台」也協助廉政倫理遵行、稽查程序正當及保密、偶發事件協處等多方面的工作，能及時排除不當外力干擾，有效提升食品安全管理機制的效能。

廉政署指出，隨著「食品安全廉政平台」持續運作，總計參與食安稽查逾5萬件、蒐報食安情資逾3000件；去年（113年）平台蒐報情資事先發掘違規案件，移由司法機關偵辦共計8件、權管機關裁罰共計126件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，蘇丹紅辣椒粉、寶林茶室中毒案、營養午餐異物等社會矚目事件，食安平台工作小組均協助機關查證，這些成果展現平台的有效性，也凸顯跨部門合作在食品安全管理中的重要性。

廉政署表示，未來「食品安全廉政平台」會持續致力提升食品安全管理成效，透過不斷的監督和改進，確保食品安全管理體系的完善與執行，展現政府對公共衛生和廉潔治理的承諾。（編輯：蕭博文）1140125