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台中西屯某飯店疑集體食物中毒 至少13人腹痛送醫

2025/1/25 15:15（1/25 15:40 更新）
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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市西屯區某飯店，今天上午發生疑似集體食物中毒案，至少有13人因腹痛不適送醫。中市府表示，食安處已派員稽查，不排除責令酒店供膳製備場所暫停作業，改善後才能復業。

台中市消防局今天表示，上午11時33分獲報西屯區某飯店，有1名男子疑因食物中毒腹痛、意識清楚，由救護車送往台中榮民總醫院治療。

據了解，該名男子為飯店內旅遊團成員，同團其餘團員也有人因腹痛送醫，由遊覽車送往醫院治療。院方指出，目前收治13人。

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台中市府今天透過文字稿表示，有關台中市西屯區某飯店傳出疑似集體食物中毒事件，食品藥物安全處已派員前往稽查，抽驗業者供應食品與食材，檢驗食品中毒病原菌，後續併同依據醫院通報資料、人體及食品檢驗結果，依法處辦。

食安處指出，由於此次影響人數較多，不排除責令酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。（編輯：李淑華）1140125

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