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台中某飯店13人腸胃炎送醫 醫：不排除食物污染造成

2025/1/25 16:38（1/25 18:07 更新）
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台中市西屯區某飯店25日共有13人因腸胃不適送醫。台中榮民總醫院急診部主任林子傑（左）表示，不排除是食物污染造成的急性腸胃炎，或食物接觸到不潔菌種，後續待衛生局化驗釐清。（院方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月25日
台中市西屯區某飯店25日共有13人因腸胃不適送醫。台中榮民總醫院急診部主任林子傑（左）表示，不排除是食物污染造成的急性腸胃炎，或食物接觸到不潔菌種，後續待衛生局化驗釐清。（院方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年1月25日
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（中央社記者蘇木春台中25日電）新竹某房仲業者23日包車南下旅遊，24日入住台中西屯區某飯店，今天上午共有13人因腸胃不適送醫。醫院表示，不排除是食物污染所造成的急性腸胃炎，仍待衛生局化驗釐清。

台中榮民總醫院急診部主任林子傑今天接受媒體聯訪時表示，共有13人腸胃症狀就醫，其中1人是由救護車送醫，其餘12人搭乘遊覽車到院。

林子傑說，這13名患者主述前一晚都在同一個餐廳聚餐，隔天早上出現急性腸胃炎的噁心、嘔吐等症狀，目前都在治療與檢查，其中1人症狀較為明顯，有脫水與全身無力的情況，所有病人情況都是穩定的，後續視治療情形將繼續留觀，或是住院治療。

針對患者症狀，林子傑指出，不排除是食物污染所造成的腸胃炎，或是食物有接觸到不潔的菌種所造成，後續待衛生局化驗釐清。

據了解，新竹某房仲業者23日包車南下旅遊，共有70多人參與，24日入住台中西屯區某飯店，當晚在飯店內聚餐，預計今天行程將結束北返。不料今天上午陸續有多名團員腸胃不適，共有13人送醫治療。

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台中市府今天透過文字稿表示，事發後食品藥物安全處已派員前往稽查，抽驗業者供應食品與食材，檢驗食品中毒病原菌。由於此次影響人數較多，不排除責令酒店供膳製備場所暫停作業，經食安處複查改善後始得恢復作業。

飯店業者下午出面回應表示，昨天晚間酒店客滿，包括這組旅行團共有200桌，逾2000名顧客用餐，目前只有這組顧客反應有不適症狀。案件發生後，已組成應變小組處理，後續會持續追蹤顧客狀況，並配合食安單位調查，維護民眾權益。（編輯：李淑華）1140125

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