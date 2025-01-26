6年257名律師被懲戒 全律會：整體仍是良善

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）法務部統計，108年至113年間共有257名律師受懲戒確定，涵蓋重大犯罪、吸金詐騙、法庭咆哮等類型。全國律師聯合會表示，大多數律師努力捍衛當事人權益，整體而言仍是良善。

律師法於民國108年間大幅修正通過，重點包括更為嚴格的律師懲戒制度。根據法務部統計，至113年止，108年受懲戒確定律師有37人，109年47人，110年42人，111年60人，112年48人，113年有23人，共計257名律師。

法務部官員指出，律師懲戒有5種，最輕的是自費接受律師倫理研習，最重是除名，其次是停止執業2個月至3年；除名與停止執業的懲戒紀錄會永久刊登於法務部律師查詢系統，至於申誡、警告與上課的懲戒，則開放查詢5年。

被除名、停職的律師多以涉及重大犯罪遭判刑為主，例如涉吸金案遭判刑定讞的涂姓律師未入監服刑遭通緝，隨即被除名。此外，涉勾結應召集團仙人跳詐騙被害人的王姓律師一審判刑6年，已被懲戒停職。

此外，有律師因幫忙當事人傳遞訊息遭懲戒，例如曾替某金控董事長辯護的李姓律師、余姓律師，因協助傳遞公文，被懲戒停止執行職務各4個月、2個月。黃姓律師協助在押被告發布道歉聲明，被處分自費接受律師倫理規範6小時。

至於律師涉指導當事人滅證或作偽證，或先後接受兩造當事人委託違反利益衝突，或干擾法庭秩序與延宕訴訟，視其情節輕重，均會被處以相關的懲戒處分。

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另方面，近年發生多起律師涉洩密詐騙集團案件，例如律師鄭鴻威、王晨桓已被停職，因刑事判決尚未定讞，後續懲戒處分未確定，但已影響律師形象。

對此，全國律師聯合會表示，持續加強執業律師的律師法與律師倫理課程，並要求持續進修，全台灣目前1萬2000多名律師，涉及刑案的律師是少數人，絕大多數律師努力捍衛當事人權益，整體律師仍是良善。（編輯：蕭博文）1140126