雲林漁民作業落水 海巡緊急救援但送醫不治

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（中央社記者蔡智明雲林縣2日電）海巡署中部分署第四岸巡隊三條崙漁港安檢所今天中午獲報，一名7旬漁民乘膠筏於三條崙漁港南堤外海作業時不慎落水，海巡人員緊急將人救起，已無呼吸心跳，送醫仍不治。

海巡署今天發布新聞稿表示，中午時接獲民眾通報，因海象不佳風浪太大，導致73歲吳姓漁民搭乘的膠筏翻覆，人落海待援，三條崙漁港安檢所人員馬上攜帶救生裝備下水施救，並通報口湖消防分隊支援，約15分鐘後將人救起。

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海巡署說，漁民獲救後已無呼吸心跳，海巡人員不間斷實施心肺復甦術，直至口湖消防分隊救護人員抵達，隨即將人送往中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）急救，但仍宣告不治。

第四岸巡隊呼籲，港區或岸際發現救生救難或民眾需要協助情事，請撥打海巡署「118」報案專線，海巡署秉持著「時間即生命，速度即希望」的精神，立即派員進行救援任務，確保民眾生命、財產安全。（編輯：蕭博文）1140202