年節後開工 中市警荷槍護送逾20億元現鈔入庫

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）今天是春節年假後開工首日，台中市警察局第四分局接獲護鈔任務，荷槍全程戒備，順利將保全公司年節期間收取的大筆現金逾新台幣20億元現鈔，安全送達銀行存入金庫。

農曆春節9天年假結束，今天開工日，各大企業陸續恢復營運，金融機構現金流動頻繁。為確保春節期間收取的大筆現金安全送達銀行金庫，保全公司業者向台中市政府警察局第四分局南屯派出所申請護鈔服務。

由於款項金額龐大，銀行與保全業者憂心運送過程可能遭不法分子覬覦，而向轄區南屯派出所申請護鈔。警方今天出動多名員警荷槍戒備，密切監控周遭環境，嚴防可疑人士接近，並規劃最適合的行車路線。

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警方表示，運鈔車輛行經路線沿線皆有線上巡邏警網支援，採取機動應變措施，應對可能發生的突發狀況。在警力嚴密防護之下，運鈔隊伍順利抵達銀行，將逾20億元現鈔交付銀行存入金庫，保全業者與銀行代表對警方的專業護鈔勤務表達高度肯定與感謝。

第四分局長陳祥麟表示，春節期間提領款項應多加注意自身安全，防範遭尾隨行搶（竊），別讓辛苦血汗錢遭竊取，如有大筆現金存、提款需求，可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，警察服務「鈔安心」，讓民眾開心過節領錢免擔心。（編輯：蕭博文）1140203