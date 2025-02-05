行政執行署春節後拍賣會 國庫進帳2.6億餘元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北5日電）法務部行政執行署今天表示，春節後各分署昨天同步舉行全國123聯合拍賣會，賣出動產、不動產、藝術品、電動巴士等，總計為國庫進帳2億6734萬2502元，為國家共創多元正向效益。

行政執行署發布新聞稿指出，昨天各分署的不動產拍定金額總計新台幣2億6289萬7364元，其中拍定金額最高者，為高雄分署拍賣的高雄市大社區觀音山上的一家未完工的渡假會館，以1億8048萬元拍定。

新聞稿指出，各分署也拍定多筆優質不動產，例如彰化分署以3826萬元拍定彰化縣埔心鄉義民段土地；新竹分署以1980萬元拍定新竹縣湖口鄉土地；嘉義分署以1235萬7000元拍定雲林縣四湖鄉至善段房地；桃園分署則以369萬8576元拍定桃園市桃園區育仁街建物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在動產部分，行政執行署表示，昨天拍定金額總計444萬5138元，包括台北分署拍賣楊姓欠稅大戶所有的240個北海福座骨灰塔位使用權，以342萬5000元拍定；台中分署則拍賣滯欠罰款的四方公司所有的12輛電動巴士，以32萬2000元拍定。

行政執行署指出，拍賣所得將全部挹注國庫，全國123聯合拍賣會於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行。（編輯：李錫璋）1140205