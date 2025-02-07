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桃園議員黃瓊慧遭電話恐嚇 警成立專案小組調查

2025/2/7 20:21（2/7 21:44 更新）
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（中央社記者葉臻桃園7日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天透露收到恐嚇信。民進黨桃園市議員黃瓊慧今天指出，服務處接到恐嚇電話，對方揚言要槍斃她。警方表示，已成立專案小組調查並加強巡邏。

黃瓊慧說，接電話的助理表示對方一開始有確認是不是黃瓊慧的辦公室，助理回答是後，這名男子咒罵一番後揚言要槍斃她；她的助理都很害怕，先通知轄區派出所加強巡檢。

桃園市政府警察局桃園分局指出，轄下景福派出所今天下午1時15分許接獲市議員服務處來電，表示工作人員接獲不明人士電話指稱「要槍斃服務處等語」言語涉嫌出言恐嚇等不法行為。

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警方表示，據報後立即由偵查隊、景福派出所組成專案小組調閱相關來電通聯紀錄積極偵查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

桃園警分局指出，已主動進行追查涉嫌人，並加強議員服務處及住宅周邊區域巡邏，防制滋擾事件發生，呼籲民眾保持理性態度，切勿有過激或任何違法違序行為，若有任何違法情事，必將深究嚴辦。（編輯：戴光育）1140207

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