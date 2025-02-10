台中男子改造槍枝 鎖門拒捕開窗丟子彈警攻堅

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）刑事局中部打擊犯罪中心追查34歲陳姓男子改造槍彈，查緝過程中，陳男除將房門上鎖並且將子彈丟出窗外，警方以優勢警力攻堅後，將陳男查緝到案，詢後依法送辦。

刑事警察局中部打擊犯罪中心今天召開破案記者會，為維護社會治安，貫徹警政署掃黑及肅槍決心，主動追查改造槍彈源頭，攔阻非法槍械流入黑幫，蒐獲陳男從事改造槍彈情資，與台中市清水警分局共組專案小組，深入追查蒐證。

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警方運用大數據分析掌握陳男可疑藏匿處所，日前專案小組前往查緝，過程中陳男為躲避追緝，除將房門上鎖，並將數顆子彈丟出窗外，警方以優勢警力攻堅後，在垃圾桶、馬桶、房間等角落找到子彈以及改造器械。

警方現場查扣非制式手槍1枝、子彈14發、槍枝零件、子彈零件、電鑽及研磨機等證物。警方詢後，依照槍砲彈藥刀械管制條例將陳男移送偵辦。（編輯：唐聲揚）1140210