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苗栗男落假投資詐騙領200萬 郵局行員報警及時攔阻

2025/2/10 18:01
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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）詐騙猖獗，苗栗縣竹南鎮57歲葉姓男子誤信詐騙集團「假投資」陷阱，今天前往郵局提領新台幣200萬元準備面交，所幸行員察覺異常通報警方到場及時勸阻，幫忙保住積蓄。

苗栗縣警察局竹南分局指出，中港海口派出上午9時許接獲中港郵局通報，稱有民眾欲臨櫃提領200萬元，行員詢問款項用途時，當事人僅稱為還款及就醫所需，但不願透露更多細節，懷疑可能遭受詐騙。

員警到場發現，葉男疑似落入詐騙陷阱，經一再勸說才突破心防，葉男坦言在網路認識另名男子，對方聲稱有個極佳的投資機會，要求他到郵局提款現場交付。

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員警聽聞認定是詐騙，向葉男說明近期詐騙手法，勸導切勿受騙上當，同時通知男子胞妹到場協助，最終葉男才放棄提款交付，將款項存回原帳戶，並由家人協助管理資金，成功避免財產損失。

警方表示，詐騙集團日益猖獗，經統計全縣自春節過後2月1日至9日，共受理詐騙案件50件，財產損失金額已逾千萬元，民眾務必提高防詐意識，避免受害。（編輯：李淑華）1140210

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