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年後血庫補不回 O型最缺、台中高雄拉警報
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澎湖望安花嶼村長補選疑爆買票 2女樁腳交保

2025/2/13 14:55（2/13 15:06 更新）
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澎湖縣望安鄉花嶼村長逝世，今年1月進行補選投票，由董桂珠（右3）勝選，澎湖選委會春節連假過後由望安代理鄉長洪棟霖（左2）發給當選證書。（澎湖望安鄉公所提供）中央社 114年2月13日
澎湖縣望安鄉花嶼村長逝世，今年1月進行補選投票，由董桂珠（右3）勝選，澎湖選委會春節連假過後由望安代理鄉長洪棟霖（左2）發給當選證書。（澎湖望安鄉公所提供）中央社 114年2月13日
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（中央社澎湖縣13日電）澎湖最遠的望安鄉花嶼村村長補選，疑爆發賄選案，澎湖地檢署昨天展開行動，約談9名涉案人員，其中董姓與陳姓2名女性樁腳，分別以新台幣10萬及5萬元交保，其餘人員均請回。

澎湖地檢署最近接獲情資指出，望安鄉花嶼村第22屆村長補選過程，疑似有候選人涉嫌以現金向選民買票，隨即指派主任檢察官郭耿誠指揮法務部調查局澎湖縣調查站全力偵辦。

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檢方昨天指揮馬公、望安2分局協力偵辦，同步約談涉案人員共9人，經檢察官訊問釐清案情後，認定樁腳董女、陳女2人涉嫌對選民進行買票，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，董女10萬元、陳女5萬元具保，均限制出境出海；其餘涉案選民均請回，後續將持續積極蒐證，溯源追查。

澎湖最偏遠的花嶼村村長王玉英，因於113年11月2日逝世，今年1月18日進行補選投票，1號陳董金針46票、2號董桂珠82票，由董桂珠勝出，澎湖選委會春節連假過後由望安代理鄉長洪棟霖發給當選證書。（編輯：陳仁華）1140213

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落實安居緝毒 卓榮泰嘉勉澎湖檢警調海巡破大麻案
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