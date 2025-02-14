澎湖縣警局打詐 邀藝人江泳錡任防詐大使

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（中央社澎湖縣14日電）詐騙案時有所聞，澎湖縣警察局今天邀請正在澎湖擲筊乞龜的藝人江泳錡任防詐大使，以親身經驗分享曾與詐騙集團鬥智，終讓詭計無法得逞，籲民眾提高防詐意識，減少財物損失。

澎湖警察局打詐戰情室，今天由局長林温柔率所轄3分局長與刑大大隊長舉辦記者會，也邀請江泳錡擔任防詐大使，用網路購物詐騙中獎等實例，呈現詐欺狀況與詐騙手法，期能提高民眾警覺，不再輕易遭受詐騙。

林温柔表示，澎湖去年總共有516件詐騙案，財損金額高達新台幣1億9500多萬元，也破獲有391件，破獲率達78.5%。今年的詐騙案件迄今有38件，其中1月份有37件，詐騙金額達3600餘萬元，雖比去年同期少19件，但卻比去年12月增加10件，案件中以假投資13件最多，詐騙金額有2500多萬元。

江泳錡以親身經歷分享「網路購物」、「發票載具」等中獎通知詐騙，她當下都先不點連結，且把訊息提供警察，並進入打詐儀錶板查詢詐騙及手法，學會辨別詐騙，還會輸入不實身分來求證，終讓詐騙破功，意外成了防詐達人，呼籲民眾要提高警覺，千萬不要輕信中獎通知。

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澎湖縣警察局表示，打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，澎湖詐騙案件數雖已較往年下降，還是提醒民眾切勿輕信陌生訊息，涉及金錢轉帳匯款時，務必謹慎查證，若遇疑似詐騙情形，立即撥打165反詐騙專線或上打詐儀錶板網頁查詢。

澎湖縣警察局表示，近期會發動新一波攔阻防詐作為，重新融合金融機構、超商及民間團體等第三勢力，建立民眾的防護網，攜手防詐打詐，共同構築無詐家園，打造更安全的生活環境。（編輯：謝雅竹）1140214