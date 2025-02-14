加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／台中新光三越氣爆 卓榮泰聽取市府簡報
首頁 / 社會

澎湖縣警局打詐 邀藝人江泳錡任防詐大使

2025/2/14 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣14日電）詐騙案時有所聞，澎湖縣警察局今天邀請正在澎湖擲筊乞龜的藝人江泳錡任防詐大使，以親身經驗分享曾與詐騙集團鬥智，終讓詭計無法得逞，籲民眾提高防詐意識，減少財物損失。

澎湖警察局打詐戰情室，今天由局長林温柔率所轄3分局長與刑大大隊長舉辦記者會，也邀請江泳錡擔任防詐大使，用網路購物詐騙中獎等實例，呈現詐欺狀況與詐騙手法，期能提高民眾警覺，不再輕易遭受詐騙。

林温柔表示，澎湖去年總共有516件詐騙案，財損金額高達新台幣1億9500多萬元，也破獲有391件，破獲率達78.5%。今年的詐騙案件迄今有38件，其中1月份有37件，詐騙金額達3600餘萬元，雖比去年同期少19件，但卻比去年12月增加10件，案件中以假投資13件最多，詐騙金額有2500多萬元。

江泳錡以親身經歷分享「網路購物」、「發票載具」等中獎通知詐騙，她當下都先不點連結，且把訊息提供警察，並進入打詐儀錶板查詢詐騙及手法，學會辨別詐騙，還會輸入不實身分來求證，終讓詐騙破功，意外成了防詐達人，呼籲民眾要提高警覺，千萬不要輕信中獎通知。

google news透過 Google News追蹤中央社

澎湖縣警察局表示，打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，澎湖詐騙案件數雖已較往年下降，還是提醒民眾切勿輕信陌生訊息，涉及金錢轉帳匯款時，務必謹慎查證，若遇疑似詐騙情形，立即撥打165反詐騙專線或上打詐儀錶板網頁查詢。

澎湖縣警察局表示，近期會發動新一波攔阻防詐作為，重新融合金融機構、超商及民間團體等第三勢力，建立民眾的防護網，攜手防詐打詐，共同構築無詐家園，打造更安全的生活環境。（編輯：謝雅竹）1140214

江泳錡
澎湖元宵宮廟乞龜熱潮 馬公市公所提供幼兒體驗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：