嘉縣警務員涉販毒被逮 檢方聲請羈押遭駁回

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義縣警察局劉姓警務員因缺錢涉販賣毒品安非他命，昨天遭喬裝買家的北市員警查獲，劉員坦承販毒，縣警局將記2大過免職。嘉檢今天複訊後，依串證之虞向嘉院聲押遭駁回。

嘉義地方法院表示，劉員坦承犯行，並供出毒品來源，其上手並非共犯，難以上手未查獲，即有勾串或共犯之虞；檢方並未舉證證明劉員有逃亡事實或逃亡之虞，且劉員只有2次犯行，尚無證據證明有反覆實施同一犯行之虞，因此，劉員並無羈押原因，駁回羈押的聲請。

針對劉員涉嫌販毒，嘉義縣警察局指出，劉員晚上被嘉院請回時，幹員立即持檢察官開的拘票拘提劉員，並帶回警局訊問，釐清其毒品來源、毒品交易對象等案情。

檢警表示，劉員（42歲）從警10餘年，曾擔任警分局的巡官、派出所長，目前是嘉義縣警察局保安科警務員，為2線2星警官；劉員疑因缺錢，涉嫌在網路上販賣第二級毒品安非他命，昨天中午利用休假期間，在嘉義市西區涉嫌販毒面交，遭北市警大安分局員警喬裝買家查獲，並依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦。

劉員被查獲時，檢警表示，在他身上查扣到淨重3.4公克的安非他命，他辯稱向某人購買安非他命吸食，因不習慣吸食，改透過網路兜售，連同昨天被查獲，僅交易2次。

檢警指出，涉嫌販毒劉員上網加入特定交友軟體，彼此都以毒品交易術語聯繫，從查扣的手機中，發現多筆對話紀錄訊息遭刪除，將利用科技還原，釐清案情。另外，劉員交易毒品時，還大膽以自己的金融帳號作為轉帳戶頭，且還留自己申請的手機號碼聯繫。

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嘉義縣警察局表示，劉員涉嫌在網路上販毒，採取面交或郵寄方式販毒，因需釐清毒品來源等案情，目前還在搜集證據中，近期才會執行搜索，並逮捕相關嫌疑人，不料，案件已提前曝光。

縣警察局指出，劉員原為警局風紀列管人員，對於其知法犯法，影響警譽重大，除追究相關人員考監責任外，並將依警察人員人事條例予以記2大過免職。（編輯：戴光育）1140215