北市酒後聚眾持刀傷人 警掃蕩兩幫派10嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北16日電）北市大安區近日發生持刀傷人事件，造成2男受傷，部分犯嫌逃逸，警方獲報追查發現，起因為松聯幫和竹聯幫弘仁會成員酒後起衝突所致，立即組成專案小組追捕，逮10嫌送辦。

台北市警察局大安分局今天發布破案新聞稿，轄下敦化南路派出所於8日清晨6時許接獲通報，稱轄內忠孝東路四段某間酒店發生聚眾打架情事，立即出動優勢警力到場查處。

經調查了解，起衝突的雙方人馬互不相識，因在酒店飲酒結束消費後，步出大門時因酒後互看不順眼而鬥毆，造成竹聯幫成員柯男、黃男有明顯刀傷。

員警趕到現場時，只有松聯幫成員陳男、柯男、林男等3人在場，除協助傷者就醫外，也將在場3人依妨害秩序現行犯逮捕；另一方人馬為竹聯幫弘仁會成員，案發後便逃之夭夭。

經循線追查，警方又查獲持鋁棒攻擊的松聯幫成員盛男、謝男到案說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為追捕其餘逃逸犯嫌，大安分局旋即組成專案小組追查，並報台北地檢署檢察官指揮偵辦，鎖定竹聯幫弘仁會成員陳男、林男、黃男和魏男等4嫌身分，和共犯組織網脈，於14日兵分多路同步執行拘搜行動，陸續查緝主嫌陳男等4人到案。

全案詢後將10嫌依組織犯罪防制條例、刑法殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送北檢偵辦。（編輯：張銘坤）1140216