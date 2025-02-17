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台北地院院長何信慶上任 識途老馬謙卑迎新挑戰

2025/2/17 12:37（2/17 13:06 更新）
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台北地方法院17日舉行院長交接典禮，由台灣高等法院院長高金枝（中）監交，台北地院代理院長黃柄縉（左）將印信交給新任院長何信慶（右）。中央社記者劉世怡攝 114年2月17日
台北地方法院17日舉行院長交接典禮，由台灣高等法院院長高金枝（中）監交，台北地院代理院長黃柄縉（左）將印信交給新任院長何信慶（右）。中央社記者劉世怡攝 114年2月17日
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（中央社記者劉世怡台北17日電）台北地院今天舉行卸、新任院長交接典禮，新院長何信慶致詞引女兒提議「長話短說」提及司法官生涯起於北院，現回到北院，猶如識途老馬，以謙卑態度、務實行動迎接新挑戰。

台北地方法院院長交接典禮，今天上午在大禮堂舉行，由台灣高等法院院長高金枝監交，代理院長黃柄縉將印信交由新任院長何信慶，多人到場觀禮。

何信慶指出，他的司法官生涯起於北院，民國81年及82年間曾在台北地院任學習司法官，奠定想當法官的初心影響至今，他從北院起步，歷經地方法院、高等法院、最高法院，再回到北院，這段旅程就像是一場司法的O型縱走，從起點出發，攀爬更高處歷經不同視野與挑戰，現在回到最初的山腳下。

何信慶表示，如今他不再只是攀登者，而是成為領隊，即便是一匹黑馬，也應該是一匹識途老馬，正所謂「識途者不惑，經驗者不懼」，他將以謙卑的態度、開放的胸懷與務實的行動，與北院人員繼續一起向前邁進，共同迎接司法革新與社會變遷帶來的新挑戰。

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何信慶說，司法不只是法律條文的適用，而是一種信任、一種承諾，對公平正義的承諾，對人民福祉的承諾。未來，他將與北院人員攜手，以「維護審判獨立」、「優化審判效率」、「提升裁判品質」及「建構溫暖司法」四大核心理念，與時俱進，使北院不僅是法律的殿堂，更是人民信賴的守護者。

何信慶表示，他昨天詢問女兒，今天的致詞該說些什麼，獲得答案「長話短說」。當今要學會傾聽新世代聲音，因此關於四大理念具體作為不再贅述，如有興趣，請到司法院外網的人事專區查閱他的願景報告書。何信慶致詞為7.5分鐘。（編輯：張銘坤）1140217

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台北地方法院17日舉行卸、新任院長交接典禮，新任院長何信慶（圖）表示，未來他將與北院人員攜手，以「維護審判獨立」、「優化審判效率」、「提升裁判品質」及「建構溫暖司法」4大核心理念，與時俱進，使北院不僅是法律的殿堂，更是人民信賴的守護者。中央社記者劉世怡攝 114年2月17日
台北地方法院17日舉行卸、新任院長交接典禮，新任院長何信慶（圖）表示，未來他將與北院人員攜手，以「維護審判獨立」、「優化審判效率」、「提升裁判品質」及「建構溫暖司法」4大核心理念，與時俱進，使北院不僅是法律的殿堂，更是人民信賴的守護者。中央社記者劉世怡攝 114年2月17日
何信慶
最高法院法官何信慶 接任台北地院院長
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