彰化嬤騎代步車被流浪犬圍攻 摔倒腦震盪路人助脫困

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（中央社記者鄭維真彰化縣17日電）彰化85歲莊姓阿嬤日前騎電動代步車行經芳苑鄉草崙路，遭一群流浪犬攻擊而摔倒在地，導致輕微腦震盪，幸好有人路過協助才順利脫困；縣府動防所今天上午獲報，通知公所捕捉。

民進黨彰化縣議員賴清美告訴中央社記者，獨居於芳苑鄉的莊姓阿嬤一腳裝義肢，平時會騎電動代步車外出，近日行經草崙路1處民宅前有家犬吠叫，隨後突然10餘隻流浪犬衝出來朝她攻擊，導致代步車翻覆，害她摔得四腳朝天，臉部也受傷。

賴清美說，幸好當時有2輛車經過，駕駛皆有下車幫忙，協助阿嬤離開，否則後果不堪設想。

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賴清美表示，阿嬤當天自行就醫，有輕微腦震盪，今天中午臉部瘀青仍明顯，希望縣府能設法解決當地流浪犬問題，避免再發生意外。

彰化縣政府動物防疫所表示，接獲通報後，已將事發地點告知芳苑鄉公所，請公所協助捕捉。另外，針對139縣道也偶有流浪犬問題致機車騎士受傷，動防所呼籲民眾勿在沿線餵養流浪犬，避免流浪犬聚集。（編輯：郭諭儒）1140217