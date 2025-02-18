「移動城堡」撞歪燈桿 新北警：最高可罰1.8萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北18日電）新北市新店區環河路今天晚間一輛拖吊車拖引小木屋時，因超寬撞歪燈桿，網友戲稱「真移動城堡」。警方表示，已違反道路交通管理處罰條例，最高可裁處1萬8000元。

有民眾晚間在社群網站臉書（Facebook）社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」發文並貼出照片，可見一輛拖吊車拖引小木屋，一旁燈桿遭撞歪。

發文及照片引起網友討論，有人留言戲稱「禍爾的移動車堡 」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新北市政府警察局新店分局以訊息說明，晚間7時10分獲報，新北市新店區環河路40號前一輛自用大客車拖引小木屋，因誤判道路寬度，導致後輪撞到路旁分隔島，後方小木屋簷撞上燈桿，造成燈桿及車輛受損，無人員傷亡。

警方表示，聯繫新店區公所並通知多輛吊車到場協助排除，經查拖吊車拖引的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條規定，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140218