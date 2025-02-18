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「移動城堡」撞歪燈桿 新北警：最高可罰1.8萬元

2025/2/18 23:06（2/18 23:16 更新）
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新北市新店區環河路18日晚間一輛拖吊車拖引小木屋時，因誤判道路寬度，致後輪撞上路旁分隔島，後方小木屋簷也撞上燈桿，造成燈桿歪斜受損，幸無人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月18日
新北市新店區環河路18日晚間一輛拖吊車拖引小木屋時，因誤判道路寬度，致後輪撞上路旁分隔島，後方小木屋簷也撞上燈桿，造成燈桿歪斜受損，幸無人員傷亡。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月18日
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（中央社記者趙敏雅新北18日電）新北市新店區環河路今天晚間一輛拖吊車拖引小木屋時，因超寬撞歪燈桿，網友戲稱「真移動城堡」。警方表示，已違反道路交通管理處罰條例，最高可裁處1萬8000元。

有民眾晚間在社群網站臉書（Facebook）社團「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」發文並貼出照片，可見一輛拖吊車拖引小木屋，一旁燈桿遭撞歪。

發文及照片引起網友討論，有人留言戲稱「禍爾的移動車堡 」。

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新北市政府警察局新店分局以訊息說明，晚間7時10分獲報，新北市新店區環河路40號前一輛自用大客車拖引小木屋，因誤判道路寬度，導致後輪撞到路旁分隔島，後方小木屋簷撞上燈桿，造成燈桿及車輛受損，無人員傷亡。

警方表示，聯繫新店區公所並通知多輛吊車到場協助排除，經查拖吊車拖引的小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條規定，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140218

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新北市新店區環河路18日晚間一輛拖吊車拖引小木屋，因超寬撞歪燈桿。警方表示，小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月18日
新北市新店區環河路18日晚間一輛拖吊車拖引小木屋，因超寬撞歪燈桿。警方表示，小木屋寬度已超出車身，違反道路交通管理處罰條例第29條，可處新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰。（翻攝畫面）中央社記者趙敏雅傳真 114年2月18日
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