苗栗社運人士遭毆 戰友聲援籲檢警揪幕後黑手

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣社運人士陳祺忠遭人毆傷案，檢方今天開偵查庭。陳祺忠在開庭前會同聲援他的多名昔日抗爭戰友開記者會，除嚴厲譴責暴力，並呼籲檢警揪出可能買凶傷人的幕後黑手。

陳祺忠6日晚間返家途中，遭2名陌生男子襲擊，分別朝他噴辣椒水及持棍毆傷腿部，警方當晚逮捕2嫌函送苗栗地檢署偵辦，地檢署今天下午針對此案召開偵查庭。

出庭前，陳祺忠會同委任律師、前立委邱顯智以及前苗栗縣議員宋國鼎舉行記者會，陳祺忠自嘲以往都是協助各自救會開記者會，「很遺憾今天成了當事人」；現場包括民進黨苗栗縣議員陳光軒、陳品安、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會前會長陳清鑫等昔日抗爭戰友到場聲援，訴求「譴責暴力、找出真相」。

陳祺忠表示，從2名歹徒行凶過程，感覺對方明顯是預謀犯案，製作筆錄後再根據對方姓名查詢，發現其中1名陳姓男子有多項前科，相當符合買凶教訓人的典型特徵。

陳祺忠說，腿部傷勢會好，儘管長期參與社會陳抗運動，多少有心理準備，但難免有點小驚嚇，家人更是擔心不已，希望檢警找出幕後黑手，還給自己和家人平靜生活。

邱顯智表示，陳祺忠為公共事務挺身而出，「棒子不只打在他身上，也打在為了不公不義挺身抗爭的人身上」是對民主社會的公然挑釁，唯恐此事造成寒蟬效應。

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陳光軒指出，近來因監督縣內廢棄物濫倒、違法開發案件，自己也曾被電話嗆聲恐嚇、跟蹤，放話要買凶傷人，沒想到昔日並肩作戰的戰友真發生此事，希望檢警能夠查明真相幕後是否有更上層共犯教唆者。

對於此案，苗栗地檢署透過新聞稿表示，檢方高度重視，獲悉後立即指派檢察官指揮偵辦，將秉持毋枉毋縱原則，堅決杜絕暴力行為，對任何涉及暴力犯罪的行為依法嚴懲、絕不寬貸，以維社會安寧與人民安全。（編輯：方沛清）1140220