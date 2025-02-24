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台中男子租屋處連開10多槍落網 友人涉藏匿也送辦

2025/2/24 18:08
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市蔡姓男子昨天在太平租屋處對外連開10多槍，犯案後他找來林姓友人開車南下逃逸，警方調閱監視器追緝，23日在雲林縣逮捕蔡男，林男也因涉及藏匿遭送辦。

台中市太平警分局今天表示，23日清晨5時30分許，民眾報案稱於住家附近疑似聽到槍聲，立即派員前往查看，發現某大樓外地面散落多顆彈殼，經查訪鄰居後鎖定大樓7樓某住戶，由房東協助入內，房內無人在場，但發現房內留有2顆彈殼。

警方調查，房客為42歲蔡姓男子，有多項前科紀錄；據房東說，男子疑似工作不順，近期情緒不穩，多次向房東抱怨訴苦。

警方調閱監視器畫面，發現蔡男犯案後騎機車離去，先在太平區、東區一帶流竄，後來又找來林姓友人開車南下，且疑似為躲避追緝，一下子南行，一下子又北返，警方最後掌握2人行蹤，在雲林縣褒忠鄉路邊逮捕2人。

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警方未在2人身上查獲槍彈，蔡男坦承，因心情不好在租屋處開了10多槍，但對於槍枝來源以及槍枝放在何處並未交代。

警方將持續追查槍彈來源，詢後將蔡男依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，林男則以涉及藏匿人犯罪嫌送辦。（編輯：蕭博文）1140224

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