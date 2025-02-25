林岱樺涉貪 胞弟等3人交保裁定遭高分院撤銷發回
2025/2/25 12:14（2/25 13:11 更新）
（中央社記者洪學廣高雄25日電）民進黨籍立委林岱樺疑涉詐領助理費案，林岱樺胞弟及2名服務處人員遭聲押，但法官裁定3人交保。雄檢22日依有滅證、勾串之虞抗告，高雄高分院今天撤銷原裁定，發回一審更裁。
台灣高等法院高雄分院上午指出，針對林岱樺
胞弟及王姓、黃姓服務處人員涉犯貪污治罪條例等案，合議庭今天撤銷原裁定，發回一審台灣高雄地方法院更為裁定。但因撤銷理由可能涉及偵查不公開資訊，故不予說明撤銷理由。
林岱樺
- 現職：立法委員（第11屆）
- 黨籍：民主進步黨
- 生日：1972年8月4日
- 出生地：高雄市
- 學歷：輔仁大學德文系、美國威斯康辛大學大眾傳播碩士
- 經歷：立法委員（第5至10屆）、行政院青輔會主委、民進黨第10、11屆中央執行委員、民進黨第14屆中央評議委員
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高雄地檢署22日表示，林岱樺胞弟及黃姓、王姓服務處人員等3人雖經法院裁定交保，但裁定理由中，法院認檢方聲請書所提各項證據明確，被告3人涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實、公益侵占等罪嫌重大。
檢方指出，裁定理由提及，被告有刪除手機對話等湮滅證據行為，且證人間供述與客觀事證顯有不符，尚有共犯及證人待傳訊，另外，被告等人情誼非淺，聯繫討論並非難事，有事實足以認定3人有勾串證人之虞。
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檢方表示，法院僅諭知交保，無從避免被告等人持續滅證、勾串等妨害將來審理，22日依法向高雄高分院提出抗告。
有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺疑涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海，胞妹諭令30萬元交保。（編輯：謝雅竹）1140225
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