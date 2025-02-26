林岱樺涉貪案新進展 檢調再發動搜索通法寺

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）民進黨籍立委林岱樺涉詐助理費案，林岱樺與通法寺住持均獲新台幣100萬元交保，林岱樺胞弟和2服務處人員昨晚遭羈押，檢調今天上午再出動搜索通法寺，目前仍在進行中。

有意投入下屆高雄市長選舉的林岱樺涉詐領助理費案遭搜索約談，21日經檢方複訊遭依違反貪污治罪條例諭令新台幣100萬元交保，限制住居出境出海、胞妹諭令30萬元交保。

此案關鍵人物通法寺住持釋煌智也諭令100萬元交保。林岱樺胞弟、林岱樺弟媳王姓女子、黃姓會計等3人遭聲押後，原獲裁定60萬至70萬元交保，但經高雄地檢署抗告成功，台灣高等法院高雄分院昨天撤銷發回後，高雄地方法院昨天晚間第2次羈押庭裁定3人羈押禁見。

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高雄地方法院指出，3人雖否認犯罪，但卷內有相關證據足認犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，被告林岱樺胞弟也有滅證情事。法官3人涉案情節高、犯案期間長，且涉案費用高達2000多萬元，據此裁定3人羈押，禁止接見、通信。

檢調近日疑蒐集到此案相關新事證，今天上午再度前往通法寺發動搜索，也不排除將再約談通法寺住持釋煌智釐清案情，目前搜索行動仍在進行中。（編輯：李淑華）1140226