黃揚明指千萬利益爭立院龍頭 民進黨獲登報勝訴

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（中央社記者劉世怡台北26日電）媒體人黃揚明指有綠營人士在立院龍頭選前，對某藍委開出8位數的千萬利益求跑票。民進黨提告求償新台幣100萬元及登報勝訴啟事。台北地院今天判黃男應登報勝訴啟事，可上訴。

黃揚明得知判決結果後，在臉書貼文表示，感慨萬千，尚未收到判決書，待確認判決理由再決定是否上訴。

台北地院判決指出，民主進步黨提告主張，黃揚明未盡合理查證義務，於去年2月3日上傳影片「立法院龍頭戰再爆內幕！黃揚明大爆料：有傳聞民進黨開出八位數字的利益」，影片中黃男稱「民進黨有人接觸國民黨的特定立委，開出8位數字的利益千萬以上，希望可以跑票…也就是代表民進黨為了要拿下院長，無所不用其極地在處理」。

民進黨提告表示，黃揚明不實影射對價關係，侵害法人聲譽，求償100萬元並刊登勝訴啟事，案件由台北地方法院審理。

黃揚明抗辯表示，有向證人、國民黨立委徐巧芯查證，已盡合理查證義務，也有向其他國民黨中央人士查證。

法院審酌，徐巧芯僅是傳述他人說法，並沒有明確指明接觸的國民黨立委是何人等，明顯欠缺黃揚明所稱行賄行為的重要環結；中央人士部分，黃揚明沒有指出查證的對象，也沒提出事證。

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法院認定，黃揚明未能證明本件他的言論內容屬實，且依提出的證據資料，也不足認定已盡合理查證責任，確實侵害民進黨的名譽權。

法院指出，法人名譽受侵害，無精神上痛苦可言，沒有請求精神慰藉金的餘地，判決黃揚明應登報勝訴啟事。可上訴。（編輯：方沛清）1140226