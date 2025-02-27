男涉對老闆2未成年外孫女伸狼爪 美方通報遭逮收押

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉縣莊姓男子利用照顧老闆2名未成年外孫女機會伸狼爪，涉嫌猥褻及拍攝裸露畫面，案經美國相關單位通報，由刑事局會同嘉義縣警察局逮捕莊男，嘉檢昨天向嘉院聲押獲准。

嘉義地檢署表示，莊男犯罪時間超過1年，對象是其老闆2名未成年外孫女，莊男利用平時陪伴接送機會，涉嫌對2名未成年進行猥褻及拍攝裸露畫面，已查扣莊男手機及電腦，釐清是否還有其他被害人；檢方昨天複訊後，依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

嘉義縣警察局指出，這起案件由刑事局主導，縣刑大昨天只是會同偵辦，偵訊及移送莊男過程並沒有參與。

嘉義地方法院表示，莊男坦承犯罪嫌疑，並有2名被害人證述、性影像照片佐證，莊男涉犯對未滿14歲女子為性交、猥褻罪嫌及誘使兒童拍攝性影像罪犯罪嫌疑重大。

嘉院指出，這起案件查獲經過，主要是員警接獲美國國家失蹤及受剝削兒童中心的虛擬專用網路通報；被害人目前均未成年，極易遭受周遭親友及周圍言論影響，因此，嘉院認定莊男有高度影響被害人或透過其家屬間接影響被害人指訴的可能性。

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嘉院表示，莊男於警詢及偵訊時供述內容，雖坦承客觀犯行，但對於細節仍有些微疑義；莊男所涉犯行全貌及細節，仍須偵查機關持續追查與核對，因此，有事實足以認定莊男有影響證人之虞。

嘉院指出，莊男對未滿14歲女子為性犯罪及拍攝性影像，嚴重影響被害人性自主權及身心健康，且莊男拍攝性影像數量不少，性犯罪手法多端，對於法益侵害情節相當重大，因此裁定羈押，但無禁見通信必要。（編輯：陳仁華）1140227