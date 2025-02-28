台中男拒酒測竄逃撞傷警 挨罰18萬元吊照送辦

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市太平警分局指出，27日晚間攔檢一輛自小客車時，駕駛拒檢還踩油門加速逃逸，造成員警手腳多處擦傷，逃逸的魏姓駕駛今天到案，除依法送辦，並處18萬元罰鍰並吊銷駕照。

太平警分局今天透過文字稿表示，員警27日晚間9時50分在太平區光興路執行取締酒駕勤務，準備攔查一部自小客車時，駕駛拒檢還踩油門加速逃逸。員警在攔阻過程中，手、腳多處擦挫傷送醫後無礙，但手上拿的警用M-Police（小電腦）遭撞落逃逸的車內。

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警方指出，事發後立即透過遠端將警用小電腦關機，避免資料外洩。1小時後尋獲拒檢逃逸車輛，但駕駛已棄車離去。今天中午12時魏姓駕駛到案說明，警方並於棄車地點尋回警用小電腦，將持續追查魏姓駕駛有無涉及其它不法，全案依刑法妨害公務、公共危險等罪嫌，移送偵辦。

有關拒檢逃逸部分，警方表示，依照道路交通管理處罰條例第35條第4項第1款舉發，處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管此車、吊銷其駕駛執照。（編輯：戴光育）1140228