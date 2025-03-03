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新制勞退113年收益近7000億 逾半數勞工分紅逾2萬
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苗栗市轎車疑闖紅燈撞另一車後翻覆 3傷送醫

2025/3/3 10:00（3/3 10:51 更新）
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溫姓男子2日駕駛自小客車行經苗栗市經國路，疑因一時恍神未注意路口號誌，失控撞擊另一部車輛後翻覆，造成2車共3人受傷送醫。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月3日
溫姓男子2日駕駛自小客車行經苗栗市經國路，疑因一時恍神未注意路口號誌，失控撞擊另一部車輛後翻覆，造成2車共3人受傷送醫。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年3月3日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）一輛自小客車行經苗栗市經國路，疑一時恍神失控撞擊另一部車輛後翻覆，造成2車3人受傷送醫；警方調閱路口監視器畫面發現，翻覆車輛疑闖紅燈肇事釀禍。

苗栗縣警察局苗栗分局警備隊副隊長古家榮今天指出，苗栗市經國路與五谷路口2日發生2部自小客車碰撞交通事故，造成駕駛雙方及乘客共3人受傷，分局車禍處理小組獲報到場後，立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治。

警方調查事故，經調閱路口監視器影像發現，51歲溫姓男子駕駛自小客車返家途中，沿苗栗市經國路西往東方向違反號誌管制直行；當時25歲余姓男子駕駛另一白色車輛載著妻子要送前往親友家送餐，由五谷路南往北左轉經國路時，綠燈剛起步就與溫男車輛發生碰撞。

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警方表示，整起事故造成余姓夫妻與溫男3人送醫，所幸經治療均無生命危險；雙方駕駛均無飲酒情形，確切肇事責任，有待進一步釐清。

警方指出，溫男疑因一時恍神未注意路口號誌釀禍；提醒用路人，駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自己與其他用路人生命財產安全。（編輯：陳仁華）1140303

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