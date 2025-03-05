立法禁用山豬吊公投提案遭駁回 領銜人興訟告中選會

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（中央社記者劉世怡台北5日電）男子潘翰疆提起「立法禁止使用山豬吊」公投提案，不服遭中央選舉委員會駁回，今天赴台北高等行政法院提告，請求法官撤銷原處分，並令中選會就本件公投案作成審核通過。

全案緣於領銜人、台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆於民國113年11月26日提出「你是否同意立法禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，但經法律規定之例外情況除外。」全國性公民投票提案。

中選會於113年12月20日召開委員會議審查後，決議駁回本件公投提案，並在今年1月8日發函給潘翰疆。

潘翰疆不服公投案遭中選會駁回，今天前往台北高等行政法院提告，控告中選會，請求法官撤銷原處分，並令中選會就本件公投案作成審核通過。

潘翰疆提告前召開記者會，台灣動物共生聯盟成員到場聲援；依據台灣動物共生聯盟現場發布新聞資料，痛批中選會成為行政機關沒收公投的背書機關，更成殘殺動物的劊子手。

新聞資料指出，中選會有3項錯誤解讀本件公投案，分別是「涉及限制原住民族狩獵方式，原住民族有選擇以何種方式狩獵的自由」「本案非屬立法原則的創制，違反公投法規定」以及「提案內容不能瞭解其提案真意」。

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但是，大法官釋字803號解釋並沒有提到，原住民族於合法進行狩獵活動時有選擇以何種方式狩獵的自由，而且公投案通過後，立法院可考量原住民族狩獵權與生態保護，以法律做適當限制，並設計例外情況；公投主文屬於一個「立法原則」，尚需立法院後續落實於法律中，不侵犯立法院職權行使，應屬於「立法原則之創制」。

最後，中選會駁回函文提及，農業部林業及自然保育署改良的山豬吊，已說明可減少誤捕瀕危物種及增加動物存活率及救援時效，但這與領銜人對於改良後山豬吊使用效果的認知不同，而認知不同，就應舉辦辯論釐清，並交由全體國民進行投票選擇，但中選會卻認定「提案內容不能瞭解其提案真意」，已經揭露其不想通過公投提案的立場。（編輯：方沛清）1140305