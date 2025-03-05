王大陸涉教唆毆打司機 檢警拘提3嫌擴大調查

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（中央社記者黃旭昇、趙敏雅新北5日電）藝人王大陸涉嫌教唆傷害Uber司機遭聲請羈押，新北地院今天裁定以新台幣500萬元交保。警方說，下午帶回3名嫌疑人擴大偵辦，將釐清3人尾隨跟蹤司機與動手毆打的過程。

新北市刑警大隊長蕭瑞豪今天在記者會表示，檢警偵辦王大陸涉嫌違反兵役法案件，調查過程中，主動發現查扣證物內王大陸涉教唆傷害情事。經過濾影像後，找到被毆司機，隨即由新北地檢署聲請搜索票、核發拘票，拘提犯嫌王姓男子、游姓男子到案，並擴大偵辦。

新北市永和警分局偵查隊長李翊凡，下午接受聯訪表示，4日新北檢指揮新北市刑警大隊、永和警分局，偵辦王姓犯嫌教唆傷害案件，今天已緝獲另外3名犯嫌到案，將深入偵辦釐清。

據瞭解，警方下午分別持拘票，前往桃園市拘提彭姓男子與林姓男子，也前往台中市拘提李姓男子。至於這3人涉及犯案過程，將由警方進一步詢問釐清。

市刑大說，王大陸去年與司機疑因溝通不良，進而發生言語衝突。去年4月間，被毆司機懷疑遭人尾隨，曾撥打110，隨後到中和警分局中和派出所求助。警方找出2輛涉案車輛，對相關人盤查身分，因無其他涉及的違法事證，因此告誡與約制後放行。

市刑大隊長蕭瑞豪說，司機離開派出所後不久，在路上又疑似碰到涉嫌人，才發生被毆情事，後續司機有到派出所請求協助；警方詢問是否要驗傷或先做筆錄，但被害人短暫說話後就離開，之後未接獲報案。

至於今天拘提到案的3名涉嫌人，在尾隨案、毆打案涉及的角色，將由永和警方進一步釐清後，移請檢方複訊。

據知情人士透露，王大陸去年與司機起口角衝突後，王大陸記下車號，事後向游男抱怨，游男委託他人尋車，之後在新北市中和區發現車子行蹤，攔車毆打司機並拍下回報。

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新北地方法院今天表示，被告游男經法官訊問後，認為涉犯教唆傷害罪、違反個人資料保護法等罪嫌，有湮滅證據、串證之虞，裁定羈押，並禁止接見通信。

至於本案犯嫌如何取得被害人相關資訊，並且順利尋車跟蹤、毆打司機，市刑大在記者會表示，檢警正積極追查，釐清指揮3人的幕後教唆黑手。（編輯：李錫璋）1140305