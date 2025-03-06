苗縣無照騎士遭撞落跑挨2罰單 涉酒駕肇事男送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣通霄鎮台1線竹林路口發生汽機車碰撞事故，徐姓男子疑酒駕肇事，警方依法送辦，但遭撞擊陳姓機車騎士逃離現場，警方通知到案說明，得知陳男涉無照騎車，開出2張罰單。

苗栗縣警察局通霄分局今天表示，徐男（59歲）5日中午駕駛自小客車，沿通霄鎮台1線南往北方向行駛，在竹林路口前偏離車道，先擦撞在路口停等紅燈的陳姓機車騎士，接著撞上路旁號誌桿。

通霄警分局指出，員警獲報到場時，徐姓駕駛滿身酒氣，酒測值超標，被依涉嫌刑法公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

根據路口監視器影像，陳姓騎士遭撞後一度人車倒地，但在自行起身後，逕行騎車離去。警方事後約談陳姓機車騎士到案說明，他才坦承因涉無照騎車，擔心挨罰，才會即使被撞還是掉頭加速離去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

通霄警分局表示，陳男涉無照駕駛及未依規定處置逃逸的行為，依違反道路交通管理處罰條例第21條及62條規定舉發，合計處以新台幣1萬5000元罰鍰。

若發生車禍事故，通霄警分局指出，一定要留在現場，等到警方到場，才能釐清肇事責任、避免挨罰。飲酒後嚴禁駕駛交通工具，自今年1月起，轄區內取締酒後駕車案件已達47件，且每日針對酒駕熱門時段及地點加強攔檢，提醒民眾切勿心存僥倖，以身試法。（編輯：戴光育）1140306