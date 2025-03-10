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男以信仰誘使女大生強制性交 嘉院裁定羈押禁見

2025/3/10 15:51（3/10 16:23 更新）
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40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以信仰為幌子，誘便女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係，被害人後來驚覺受騙報警逮人，嘉院裁定羈押禁見。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以信仰為幌子，誘便女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係，被害人後來驚覺受騙報警逮人，嘉院裁定羈押禁見。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）40餘歲張姓男子覬覦一名女大生美貌，涉嫌以宗教信仰為幌子，誘使女大生裸露身體在上畫符咒並多次發生性關係，被害人後來驚覺受騙報警逮人，嘉檢日前向嘉院聲押禁見獲准。

嘉義地方法院今天表示，張男坦承強制性交犯行，惟否認未得被害人同意拍攝性交畫面情節；目前除有被害人明確證述外，另有通訊軟體對話紀錄可佐證，張男涉及強制性交、對被害人錄影強制性交罪嫌重大。

嘉院指出，考量張男所坦承情節，與被害人所述仍有不符，且有其他證人尚待調查。另外，依張男犯後行為足以認為有勾串證人、畏罪逃亡之虞，因此，裁定羈押並禁見通信。

檢警表示，被害人父母與張男為相識多年好友，張男涉嫌利用被害人父母的迷信，常自稱有靈通，可協助作法事消災解厄，被害人父母對此深信不疑，張男曾佯稱要在被害人住家驅除鬼魅，竟持空氣長槍、模擬槍射擊作法。

檢警指出，張男去年因覬覦就讀大學被害人的年輕美貌，假借可為被害人作法，自去年12月至今年2月間，張男誘使被害人在汽車旅館內裸露身體在上畫符咒，並以此發生多次性關係，且張男還私下拍攝性交過程。後來，被害人驚覺受騙報警。

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檢警說，警方日前至台中市逮捕張男到案，並查扣手機、1把空氣長槍及2把模擬槍等證物，發現張男手機內已刪除多筆與被害人的對話紀錄，有湮滅證據之虞。槍枝需送刑事局檢測釐清是否具殺傷力。

檢警表示，被害人因家人信仰關係，對張男具有靈通能力，半信半疑，且因張男利用槍枝作法，被害人對此有所畏懼，在驚覺受騙後，日前則鼓起勇氣報警。（編輯：李淑華）1140310

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