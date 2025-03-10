台中無照酒駕撞死大學生 死者母痛心毀2年輕人生

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）陳姓男大生8日遭酒駕撞死，肇事者和死者年紀相仿，陳母今天表示，雙重心痛，2個年輕人的人生就此毀了，她質疑是否取締酒駕的執法力道不夠或罰則過輕，造成讓人傷心的結果。

23歲吳姓男子8日無照酒駕行經台中市西屯區，撞死騎機車擔任外送員的22歲陳姓大學生；吳男肇事後逃逸，警方查緝到案，檢察官複訊後依酒駕致死等罪聲押，台中地院裁定羈押。

台中市警察局今天起連續3天展開「酒駕大執法專案」，深夜時段加強取締。陳姓大學生母親今天接受媒體訪問難掩哀痛哽咽指出，酒後不開車已是概念，質疑是否酒駕罰責過輕，無法發揮嚇阻作用，還是取締酒駕執法力道上南北有差別，最後造成讓人心痛的結果。

陳母指出，得知肇事者與自己的孩子年紀相仿，「雙重心痛」，2個年輕人的人生就此毀了。她希望要有嚴厲的立法，並呼籲所有人制止身旁想要涉險酒駕的人，不要再讓悲劇發生。

台中地檢署發布新聞稿指出，8日相驗後，因自遺體外觀難以判定確切死因，為審慎認定死因，10日進行電腦斷層掃描（CT），委由「國立台灣大學醫學院法醫中心之法醫影像中心」專業人員判讀。因進行掃描、影像判讀、完成書面報告，整體流程需要一定時間，實務上多於7日內完成。

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陳母說，依照習俗，一週內帶孩子回家處理後續事宜，難過孩子的頭七得在台中渡過；她了解檢察官要保全最完整的證據，希望能夠加快速度完成程序。

中檢表示，儘速完成後會將遺體發還家屬處理後事，對於被害人家屬痛失至親的哀慟，台中地檢署深表理解、同感，必將克盡職責全力查明被害人死因、追究被告刑責。（編輯：黃名璽）1140310