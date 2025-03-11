加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本麻疹個案2至4日曾逛士林寧夏夜市 衛生局籲足跡重疊者健康監測
首頁 / 社會

男子涉縱火燒窗簾釀鄰居1死1傷 新北檢起訴

2025/3/11 15:49（3/11 16:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北11日電）曾姓男子去年10月間涉在新北市新莊區租屋處點燃窗簾，火勢延燒導致鄰居1死1傷。新北地檢署依放火燒燬現供人使用住宅未遂等罪嫌起訴曾男。

根據起訴書，去年10月2日凌晨2時50分許，曾男涉以打火機點燃租屋處內窗簾，火勢隨窗簾延燒至周邊物品及建物，屋內天花板、牆面、木門、玻璃、樓板、地板燻黑或燒燬，導致鄰居1人一氧化碳中毒，另有1人因一氧化碳中毒及吸入性灼傷送醫不治。

起訴書指出，曾男於案發約20分鐘後到警局自首，並在偵查中坦承犯行。另根據證人陳述，案發時有聽到門鈴聲、房門外有人敲打聲等，佐證曾男涉縱火而無法控制火勢後，有以按門鈴或敲門等方式警告周遭住戶。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

針對曾男犯行，檢方依刑法放火燒燬現供人使用住宅未遂、過失傷害、過失致死、毀損建築物等罪嫌起訴曾男。其中，放火燒燬現供人使用住宅者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，刑期相對較重。

檢方表示，曾男所犯之罪為想像競合犯（1個犯罪行為觸犯數個罪名），建請法院從一重之放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌量處，另考量曾男於偵查犯罪職權公務員知悉前自首，依法減輕其刑。（編輯：戴光育）1140311

#新北市
#新北地檢署
#新北
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：