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北市酒駕累犯最高5次 還有毒駕累犯6次遭罰45萬元

2025/3/12 17:35
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市交通事件裁決所今天第68次公告酒（毒）駕累犯名單共計31人，其中酒駕累犯5次有1人，罰鍰新台幣12萬元並禁考汽車駕照3年；還有1人因毒駕累犯6次，遭罰45萬元。

裁決所今天發布新聞稿指出，第68次公告酒（毒）駕累犯名單計有31人，累計已公布1616人次（1522人）。

其中，這次名單酒駕累犯5次有1人、累犯4次有2人、累犯3次有3人、累犯2次有22人；毒駕累犯6次有1人、累犯2次有2人。

裁決所指出，這次酒（毒）駕累犯名單，罰鍰最高者為張哲綱，因毒駕累犯6次，處罰鍰45萬元（酒、毒駕累犯3次以上者按前次金額加罰9萬），機車駕照禁考3年，已繳款結案。

另外，李超翔為酒駕累犯5次（酒測值0.22毫克），罰鍰12萬元，汽車駕照禁考3年，案件未結、已移送強制執行。

裁決所提到，酒駕累犯4次者有2人，分別為蔣宏基（酒測值0.26毫克）、張順荃（酒測值0.36毫克），這2人駕照處分均已執行，因酒測值皆超過0.25毫克以上涉公共危險罪，由警方移送司法機關辦理。

同時，本次公告名單中，20件已結案，剩餘11件未結案者全數移送強制執行，移送金額99萬4000元。

裁決所表示，2月公告北市酒（毒）駕及拒測累犯3次以上設籍北市者，共計1人，已印製A4彩色照片海報，將提供北市各鄰里辦公處及各派出所張貼公布，加強嚇阻民眾酒駕行為。

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裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除高額罰鍰還會吊扣駕照（機車1年、汽車2年）、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，呼籲民眾勿心存僥倖。

此外，因酒駕而肇事致人重傷或死亡，得依規定沒入該車輛；罰鍰逾期未繳納者，依法移送辦理強制執行；酒測值達0.25毫克以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理。（編輯：黃名璽）1140312

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