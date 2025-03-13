男假神佛騙色15年性侵5信徒起訴 中檢建請重判

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（中央社記者蘇木春台中13日電）台中劉姓男子15年前起接手劉母創設寺廟，誆稱可替信徒消災解厄，陸續以改變因果為由，性侵5名女信徒，案經中檢偵辦，日前依強制性交罪嫌起訴，建請法院從重量刑。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，65歲劉男自民國98年起，接手經營他過世母親創設的寺廟，對外宣稱劉母已升天成佛，可替佛堂信徒求財及消災解厄，要求信徒依指示行事方能扭轉個人因果，不從者將招來厄運。

劉男自98年間起至113年11月止，先後利用5名女信眾（均已成年），因身體、感情、婚姻、工作等問題陷入困境之際，誆稱與他發生性行為，才有辦法改變個人因果，在台中多處汽車旅館等處性侵被害人，共計58罪。

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全案由台中市家庭暴力及性侵害防治中心，函請台中市警局婦幼警察隊報請中檢偵辦，於113年11月間將劉男拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押劉男禁見獲准，並經法院裁定延長羈押至今。

中檢偵辦後，依據證人證詞與相關證物，日前依刑法強制性交罪嫌將劉男起訴；檢方審酌，劉男假借宗教之名，侵害多名被害人，犯罪期間長達15年以上，犯行惡劣，建請法院從重量刑。（編輯：陳仁華）1140313