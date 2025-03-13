車手7天向同一人取款3次詐4100萬 屏檢求刑逾6年

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）陳姓男子擔任詐騙集團車手，去年底7天3度向同一名被害人收取4100萬元詐騙贓款；屏東地檢署偵結，依涉犯詐欺危害防制條例等罪嫌起訴，並求處重刑。

屏檢起訴書指出，陳姓車手受詐團指示，預先購買準備裝載贓款行李箱，並於超商列印偽造投資公司工作證、存款憑證、操作協議書、保密協議書、證券交易委託書及個人資料保護聲明等虛偽文件，冒用合法投資公司名義，向李姓被害人誆稱投資可以獲利；李姓被害人接續於去年12月25日、12月30日及12月31日交付現金2100萬元、1500萬元及500萬元，給陳姓車手，再由陳姓車手放置在特定地點，由詐團其他成員收受。

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屏檢指出，陳姓車手涉犯組織犯罪防制條例、偽造私文書罪嫌及洗錢防制法等罪嫌，提起公訴，並於昨天移審，屏東地方法院裁定繼續羈押。

屏檢表示，陳姓車手行為侵害人民財產權甚鉅，冒用合法投資公司名義，侵害此公司商譽及台灣市場秩序正常發展，且以洗錢為業，阻礙國家追回受害款項，干擾司法機關追訴詐欺犯罪，依詐欺危害防制條例第50條規定，具體求處有期徒刑6年9月以上。（編輯：陳仁華）1140313