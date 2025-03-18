彰化童跌進鵝肉店熱鍋重傷 前保母判賠212萬元

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）前保母張姓女子帶5歲男童到鵝肉店上廁所，男童奔跑絆到湯鍋並跌坐其中，導致嚴重燙傷，張女被依過失致重傷害判處3月刑期定讞。彰化地院另判應賠男童212萬餘元，可上訴。

根據彰化地方法院判決書指出，張姓女子曾任男童保母，張女的女兒於民國110年間找男童玩後，男童跟隨返回張女住處；男童想上廁所但無法使用張女家中的舊式蹲式馬桶，張女就帶他到附近鵝肉店借用廁所。

男童上完廁所後，在通往廚房走道奔跑時不慎絆到未蓋鍋蓋的滾燙大湯鍋，他重心不穩跌坐在鍋內，導致受有雙下肢軀幹臀部三度燙傷全身表面積20%、二度燙傷全身3.5%體表面積傷勢。

刑事部分，彰化地方法院依過失傷害致人重傷罪，判處張女有期徒刑3月。張女認為案發當時並非男童保母，只是短時間內帶他去上廁所，且男童是自己突然在室內奔跑，對於事發結果無預見可能，不服提上訴，台灣高等法院台中分院駁回，不得再上訴。

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民事賠償方面，彰化地院認為，男童年僅5歲多，並無自理生活能力，需要他人在旁照顧、保護，張女帶男童外出期間應注意保護照顧男童，讓男童遠離危險環境，竟疏未注意，放任男童行經擺放大湯鍋的走道而受傷，違反善良管理人注意義務而有過失。

彰化地院認定張女應負主要賠償責任，同時考量男童年齡、傷勢嚴重程度、男童的父母所承受精神壓力及經濟損失等，判處張女應賠償男童新台幣212萬5005元，賠償男童的父母各20萬元，可上訴。（編輯：戴光育）1140318