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彰化婦占騎樓堆成垃圾山 環保局通知屋主協助處理

2025/3/18 18:56（3/18 19:31 更新）
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彰化伸港鄉1名婦人將廢棄物品堆在民宅騎樓成為垃圾山，婦人就睡在垃圾堆裡面，但婦人不是屋主，彰縣環保局將通知人在台北的屋主處理。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月18日
彰化伸港鄉1名婦人將廢棄物品堆在民宅騎樓成為垃圾山，婦人就睡在垃圾堆裡面，但婦人不是屋主，彰縣環保局將通知人在台北的屋主處理。（賴清美提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣18日電）彰化伸港鄉1名婦人將廢棄物品堆在無人居住的民宅騎樓成為垃圾山，婦人就睡在垃圾堆裡面，附近居民苦不堪言向民代陳情。彰化縣環保局表示，將通知人在台北的屋主處理。

民主進步黨彰化縣議員賴清美今天接受媒體聯訪時說，日前接獲民眾陳情指稱，伸港鄉有婦人將撿回來的椅子、鐵桶等廢棄物品，堆放在1間民宅透天厝騎樓，東西越堆越多變成垃圾山，婦人則住在垃圾堆裡面。

賴清美指出，由於婦人行為已影響環境衛生，附近居民苦不堪言向她陳情，她和伸港鄉新港村長蔡復成前往現場，發現婦人就坐在垃圾堆上，她問婦人住在哪裡，婦人也答非所問。

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賴清美說，婦人將撿回來的東西拿到資源回收場販賣維生，後來經查證才得知，遭堆置垃圾的透天厝屋主住在台北，不知道騎樓變成垃圾山，而婦人先前就曾在別的村子撿廢棄物找民宅騎樓堆積，她希望縣府社會處及環保局等單位協助婦人。

彰化縣環保局人員指出，將發文要求屋主陳述意見並舉證堆放垃圾的行為人，如無法舉證，將依廢棄物清理法裁罰屋主新台幣1200元至6000元，並要求2週內改善，若屋主確定堆放垃圾行為人身分，將要求行為人清理及開罰。（編輯：謝雅竹）1140318

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