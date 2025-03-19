婦不堪照顧壓力攜腦麻女輕生獲救 嘉院判緩刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義縣1婦人不堪照顧腦麻女兒及經濟壓力，去年1月間餵食未成年女兒安眠藥欲一同輕生，家人及時發現獲救，嘉院今天判處婦人2年徒刑、緩刑5年，需保護管束。可上訴。

嘉義地方法院表示，被害人為17歲少女，自幼即患有腦性麻痺及癲癇，領有極重度身心障礙證明，行動不便且無法言語，需隨時在旁照顧，均由其38歲母親照料。

嘉院指出，少女母親考量經濟不佳及長期罹患憂鬱症，害怕其死後無人照顧女兒，於去年1月底，在住家房間內，趁家人不注意，餵食女兒安眠藥後，準備木炭欲和女兒一起輕生，所幸家人及時發現異狀，婦人及其女兒獲救。

嘉院表示，婦人涉及故意對少年殺人未遂罪嫌，被依法移送且起訴，婦人於警詢、偵查、審理時均坦承犯行。

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嘉院考量婦人犯行未遂，且犯行時，其心智控制能力顯著不如一般人，可依法減輕其刑。另外考量婦人犯行，與一般謀財害命等動機明顯有差別，加上婦人案發後至今仍有持續就醫，並與母親一同照顧女兒，犯後態度良好，其情可憫，另依刑法第59條規定，再酌量減輕其刑。最終審酌全案情節，予以緩刑，並附加緩刑條件，以啟自新。

因此，嘉院今天判處婦人有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期內付保護管束，在保護管束期間，需向政府機關、社區等機構或團體，提供240小時義務勞務；接受法治教育5場次。（編輯：郭諭儒）1140319

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