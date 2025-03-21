中央聯合大樓收恐嚇電郵 北市警查出IP在境外

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北21日電）陸委會民意電子信箱接獲恐嚇郵件，內容指稱要在中央聯合大樓內放炸藥。台北市警方今天派員巡查發現未有爆裂物，初步調查，恐嚇郵件網際網路協定位址（IP）在境外。

台北市警察局中正一分局發布新聞資料表示，今天受理中央聯合辦公大樓某單位的民意電子信箱有收到恐嚇電子郵件案，郵件內容提及要在北市濟南路一段2-2號多處樓層放置炸藥。

警方指出，位於北市濟南路一段的中央聯合辦公大樓北棟的大陸委員會人員在20日晚上10時許發現民意信箱收到恐嚇電子郵件，內容要求公開反對法輪功及神韻藝術團，陸委會人員今天上午報警。

透過 Google News 追蹤中央社

陸委會民意電子信箱接獲恐嚇郵件，警方表示，地點因屬中央大樓，經由保六總隊實施防爆場檢及偵蒐，未發現疑爆裂物情。經初步調查，恐嚇電子郵件內提到反對法輪功及神韻等字詞，且與數位發展部日前接獲的電子郵件為同一郵件位址，IP位置在印度。

中正一警分局指出，將配合北市刑警大隊科技犯罪偵查隊進行後續偵查，近來網路匿名恐嚇公眾安全等事件層出不窮，除持續落實各項維安作爲，提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，若涉不法，一定依法究辦。（編輯：戴光育）1140321