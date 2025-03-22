花蓮挖掘機墜落約80公尺 司機由直升機吊掛送醫

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（中央社記者盧太城花蓮22日電）花蓮縣秀林鄉今天進行道路施工時，發生挖掘機墜落約80公尺邊坡，消防局和空勤總隊直升機聯合救援，將重傷駕駛員送往醫院搶救。

花蓮縣消防局表示，上午10時15分接獲民眾報案，秀林鄉道路施工時挖掘機墜落約80公尺邊坡，黃姓駕駛由現場工作人員協助脫困，頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷，恐有生命危險需要救援，消防局旋即規劃地面部隊出勤。

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消防局表示，因考量傷患傷勢嚴重，恐有生命危險，同時報請消防署申請空勤直升機支援吊掛。成功將患者吊掛救出後送至德興運動場，由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局提醒民眾，報案時應冷靜依119線上人員指示行動，確實定位自己位置，並配合提供相關資訊，將有效節省搜救人員搜尋時間；民眾平時可下載消防防災e點通練習手機119報案APP定位的相關操作，若有行經山區必要，可定時查看自己定位點，有效降低迷途機率，並於報案時告知定位座標等資訊，減少搜救人員搜索時間，可大幅增加自身獲救機會。（編輯：方沛清）1140322