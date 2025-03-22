加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

花蓮挖掘機墜落約80公尺 司機由直升機吊掛送醫

2025/3/22 13:43（3/22 14:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣秀林鄉22日上午道路施工，發生挖掘機墜落約80公尺邊坡，消防局和空勤總隊直升機聯合救援，將重傷駕駛員送醫。 （花蓮消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 114年3月22日
花蓮縣秀林鄉22日上午道路施工，發生挖掘機墜落約80公尺邊坡，消防局和空勤總隊直升機聯合救援，將重傷駕駛員送醫。 （花蓮消防局提供）中央社記者盧太城花蓮傳真 114年3月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城花蓮22日電）花蓮縣秀林鄉今天進行道路施工時，發生挖掘機墜落約80公尺邊坡，消防局和空勤總隊直升機聯合救援，將重傷駕駛員送往醫院搶救。

花蓮縣消防局表示，上午10時15分接獲民眾報案，秀林鄉道路施工時挖掘機墜落約80公尺邊坡，黃姓駕駛由現場工作人員協助脫困，頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷，恐有生命危險需要救援，消防局旋即規劃地面部隊出勤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消防局表示，因考量傷患傷勢嚴重，恐有生命危險，同時報請消防署申請空勤直升機支援吊掛。成功將患者吊掛救出後送至德興運動場，由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

花蓮縣消防局提醒民眾，報案時應冷靜依119線上人員指示行動，確實定位自己位置，並配合提供相關資訊，將有效節省搜救人員搜尋時間；民眾平時可下載消防防災e點通練習手機119報案APP定位的相關操作，若有行經山區必要，可定時查看自己定位點，有效降低迷途機率，並於報案時告知定位座標等資訊，減少搜救人員搜索時間，可大幅增加自身獲救機會。（編輯：方沛清）1140322

#直升機
#空勤總隊
#花蓮
#消防署
#秀林鄉
#花蓮縣
#消防局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：