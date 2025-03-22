高雄南區焚化廠搶修中 仁武資收廠倒垃圾又失火

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄南區資源回收廠1月發生火災，月底將搶修完成起爐。昨天又有清運業者進入仁武資收廠時倒入廢棄物時失火，幸及時撲滅。環保局將涉案車輛扣留調查，禁止進入資收廠3個月。

高雄清運業者昨天載運一般事業廢棄物進入仁武垃圾資源回收廠時，疑因載運物含有火源，導致倒入垃圾貯坑時產生火光，所幸現場緊急應變立刻撲滅火勢，未影響周遭空氣品質及廠內設備，但仍造成進場速度減緩，環保局立刻啟動垃圾調度，降低清運業者等待時間。

高雄市政府環保局今天表示，依據高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則，清運業者進行清運時應檢視所載運垃圾內容，並於進廠前確認廢棄物沒有悶燒或燃燒，以免造成焚化廠損失。

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環保局案發後已依據廢棄物清理法，將涉案車輛行政扣留調查，並將依管理規則第10條禁止清運業者違規車輛進入高雄各資收廠3個月，後續將盤點仁武資收廠是否有受損，若有將依民法侵權行為規定，就損害向清運業者請求賠償。

環保局指出，1月底發生南區資源回收廠家戶垃圾引起火警，致廢棄物處理量能下降，在環保局加緊腳步全力搶修下，將於3月底完成起爐運轉，4月開始可提升垃圾處理量能。也提醒民眾，排出垃圾時多注意廢棄鋰電池等嚴禁混入，並留意把一些火源餘燼確實清除。（編輯：龍柏安）1140322