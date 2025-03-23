3少年高雄茄萣海域戲水 1人疑溺水身亡

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（中央社記者張已亷高雄23日電）戴姓少年與2名友人今天下午在高雄茄萣區海域戲水，戴男疑似溺水，2個多小時後被救難人員找到時已明顯死亡未送醫，後續將報檢方相驗釐清死因。

高雄市警察局湖內分局員警指出，戴男與其他2名少年下午1時許相約出遊，3人到茄萣區濱海路民治路西側海域戲水，同行友人卻在下午1時30分許發現戴男疑似體力不支溺水，並趕緊報案求助。

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高雄市消防局獲報後派出6分隊、9車、19人、2艇趕赴現場協尋。海巡署第六巡防區指揮部獲報後則統合岸、海勤務人力啟動救援機制，派遣海巡艇（PP3525）、興達責任區、機動巡邏站及無人機等，計1艇、6車、23人、1架次等到場救援。

警方表示，現場岸上留有戴男衣褲及鞋子，經消防及海巡等單位派員搜尋，在下午4時15分許於海域發現疑似溺水戴男已明顯死亡。警方初步判斷戴男無明顯外傷，後續將報檢察官相驗以釐清死因。（編輯：張雅淨）1140323