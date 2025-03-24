彰議員賴清美借車位遭拒絕 芳苑警分局：洽公可借

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）民進黨籍彰化縣議員賴清美想借派出所車位和員警爭吵，彰化芳苑分局指出，民眾如洽公或有緊急需求都可借車位，而當事員警已申請退休正在放假，將通知員警來分局說明釐清。

賴清美日前開車前往彰化王功，由於找不到車位想向彰化縣警察局芳苑分局王功派出所借車位；賴清美說，值班員警惡言相向，她通報公關室，派出所長跟她一起回辦公室，沒想到嗆聲的員警拿手機錄影，說要以妨害公務法辦，雙方不歡而散。

彰化芳苑分局長宋俊良今天接受媒體聯訪時說，同仁當天看到有車停在巡邏車停車格上，於是上前詢問，不管是議員或是一般民眾，有洽公或是緊急需求，基於便民服務，都會讓民眾停放。

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宋俊良說，派出所車位原本就會讓洽公民眾使用，和議員發生口角的陳姓員警從警33年，已申請在今年6月退休，先前就已排定今天休假，分局內部監視器也拍下員警和議員談話約10分鐘長影片，分局也會請員警說明，案件仍在調查中。

至於賴清美的臉書（Facebook）粉絲專頁也被網友灌爆，指議員耍特權，也有網友將網路地圖上的王功派出所改名為「賴清美的王功停車場」。賴清美上午揚言將對騷擾的網友提告，但下午未再對外表示意見。（編輯：李淑華）1140324