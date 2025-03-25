彰化伸港小姊妹車禍不治 無照翁依過失致死起訴

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）彰化伸港陳姓3姊弟車禍，其中10歲姊姊與9歲妹妹相繼不治，家屬難過提告，檢察官認74歲蕭姓無照駕駛行經路口未注意車前狀況而發生事故，為肇事次因，過失致死罪嫌起訴。

彰化地方檢察署今天公布起訴書，74歲蕭姓男子未領有自用小客車駕駛執照，於民國113年2月22日下午6時許，開車沿伸港鄉建國路由東北往西南方向行駛；6時21分行經美港公路三段路口時，遇綠燈要直行通過路口。

此時，就讀國小陳姓3姊弟徒步沿美港公路三段由東往西方向直行，經由行人穿越道徒步穿越建國路時，疏未注意應依號誌指示前進，即闖越紅燈進入路口。

蕭男因疏未注意3姊弟，就貿然通過路口，導致3人遭撞飛倒地，弟弟受輕傷未提出告訴；10歲姊姊、9歲妹妹則身受重傷，經數月救治，仍因傷勢過重，分別於去年9月5日、10月29日宣告不治。

檢察官指出，汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員或號誌指示，均應暫停讓行人先通過；駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要安全措施。

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檢察官認為，蕭男通過路口時應遵循規定，卻疏未注意而釀成事故，堪認其確實有過失；此案件經車輛行車事故鑑定覆議，也認被告夜間行經劃設有行人穿越道的行車管制號誌交叉路口，未注意車前狀況，為肇事次因。

檢方表示，被告所為是犯未領有駕照駕車、行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行而過失致人於死罪嫌，依法提起公訴。（編輯：陳仁華）1140325