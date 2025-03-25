調查局28人異動 鄧思源調任資通安全處科長
（中央社記者謝幸恩台北25日電）法務部調查局今天發布新一波人事升遷，異動28人，資安工作站副主任鄧思源調任資通安全處應用系統科科長，這波異動人員均於4月7日到任新職。
以下為調動名單：
1.國家安全維護處國安規劃科科長鄧泉宏調任國家安全維護處國安管理科科長。
2.國家安全維護工作站副主任張億隆調任國家安全維護處國安規劃科科長。
3.經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長李允中調任經濟犯罪防制處企業肅貪科科長。
4.台北市調查處機動工作站副主任林明獻調任經濟犯罪防制處犯罪偵辦科科長。
5.資通安全處應用系統科科長張家銘調任資通安全處資料管理科科長。
6.資安工作站副主任鄧思源調任資通安全處應用系統科科長。
7.國內安全調查處財經調查科科長陳建發調任國內安全調查處安全情勢科科長。
8.新北市調查處雙和調查站副主任陳冠伶調任國內安全調查處財經調查科科長。
9.桃園市調查處機動工作站副主任王麗菁調任保防處綜合協處科科長。
10.台北市調查處外事調查站副主任潘淑文調任國際事務處駐外管理科科長。
11.台南市調查處新營調查站副主任黃文志調任兩岸情勢研析處大陸研析科科長。
12.台中市調查處台中調查站副主任林崇吉調任鑑識科學處科技支援科科長。
13.主計室會計管理科科長周加宗調任督察處督察科科長。
14.總務處調查專員鄭志銘代理總務處工務科科長職務。
15.總務處事務科科長梁文建調任總務處文書科科長。
16.總務處文書科科長賴紀安調任總務處事務科科長。
17.台北市調查處大安調查站副主任林鄭健調任人事室考核給與科科長。
18.彰化縣調查站副主任徐士茗調任主計室審核執行科科長。
19.台北市調查處中正調查站副主任陳益亭調任幹部訓練所教務組組長。
20.屏東縣調查站副主任洪金龍調任新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
21.台北市調查處士林調查站副主任蘇俊匡調任新北市調查處國家安全維護及保防科科長。
22.高雄市調查處左楠調查站副主任林志賢調任高雄市調查處資通安全科科長。
23.澎湖縣調查站副主任劉嘉良調任台北市調查處中正調查站副主任。
24.新北市調查處機動工作站副主任陳瑩璇調任新北市調查處雙和調查站副主任。
25.高雄市調查處鳳山調查站副主任周宜巍調任台中市調查處台中調查站副主任。
26.桃園市調查處機動工作站副主任林明宏調任澎湖縣調查站副主任。
27.新竹市調查站副主任陳慶星調任馬祖調查站副主任。
28.新北市調查處雙和調查站副主任朱晉弘調任新北市調查處調查專員。（編輯：戴光育）1140325
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。