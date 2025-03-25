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陸配亞亞涉武統言論 晚間自松山機場搭機離境

2025/3/25 17:27（3/25 21:49 更新）
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台灣國際家庭互助協會25日陪同網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（中）在內政部大樓外舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，離開時遭到支持驅離亞亞的群眾包圍、舉牌抗議。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
台灣國際家庭互助協會25日陪同網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞（中）在內政部大樓外舉行「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，離開時遭到支持驅離亞亞的群眾包圍、舉牌抗議。中央社記者趙世勳攝 114年3月25日
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（中央社記者黃麗芸、謝幸恩台北25日電）陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，今天是最後期限。她原本不服但下午改變心意，將至松山機場搭晚上班機離境，並在台灣國際家庭互助協會陪同下開記者會說明。

針對亞亞是否於今天晚間自行搭機出境，台灣國際家庭互助協會連絡人張宏婷表示，亞亞會搭機出境，協會晚間6時許會在松山機場召開記者會，至於航班與記者會細節，目前仍在討論與規劃。

劉振亞透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於3月25日前自行離境。（編輯：方沛清）1140325

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