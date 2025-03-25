陸配亞亞涉武統言論 晚間自松山機場搭機離境
2025/3/25 17:27（3/25 21:49 更新）
（中央社記者黃麗芸、謝幸恩台北25日電）陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，今天是最後期限。她原本不服但下午改變心意，將至松山機場搭晚上班機離境，並在台灣國際家庭互助協會陪同下開記者會說明。
針對亞亞是否於今天晚間自行搭機出境，台灣國際家庭互助協會連絡人張宏婷表示，亞亞會搭機出境，協會晚間6時許會在松山機場召開記者會，至於航班與記者會細節，目前仍在討論與規劃。
劉振亞透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於3月25日前自行離境。（編輯：方沛清）1140325
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