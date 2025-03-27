北市火調30週年辦展鑑往開來 頒獎致意資深人員

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）北市火調工作邁入30年，台北市消防局舉辦「鑑往開來鳳凰躍升－火調30年回顧展」，回顧火調技術演進、經驗累積及未來技術展望，並頒獎致意9名資深鑑定委員及火調人員。

消防局今天在位於內湖區的防災科學教育館舉辦「鑑往開來鳳凰躍升－火調30年回顧展」記者會指出，活動展期為1個月，藉此回顧北市近30年來火災調查技術演進、重大火災案件的經驗累積，以及未來技術的創新與展望。

財團法人全國認證基金會（TAF）、台北市火災鑑定會、優力國際安全認證（UL Solutions）、內政部消防署、台北市警察局刑事鑑識中心、基北北桃火災調查等人員，以及曾參與北市火災調查工作者（退休、調離人員）都到場共襄盛舉。

消防局透過新聞稿指出，火災調查工作肩負揭開火場真相、強化公共安全的重要使命，隨著科技進步與專業發展，已邁入嶄新階段；這次回顧展透過專業展示與沉浸式體驗，讓參觀者全面了解火災調查工作的核心價值與技術發展。

展出內容，包括「歷史回顧－火災調查的進步軌跡」及「開箱全方位國際認證實驗室」兩大類。其中，「歷史回顧－火災調查的進步軌跡」細分大事紀、早期調查技術與工具展示、結合現代科技火災調查技術。

大事紀部分，透過時間軸方式展示北市近30年重大火災案件，並以珍貴照片、現場模擬等方式重現關鍵調查過程，讓參觀者理解每場火災背後的重要警訊與學習價值。

早期調查技術與工具展示部分，展示早期火場調查方式，包含手寫調查報告、人工測繪現場平面圖、公務報表、手持簡單儀器進行判斷等，與現代化技術做對比。

結合現代科技火災調查技術部分，展示如何利用3D（立體）雷射掃描技術重建火場現場，精確記錄火勢蔓延情形，讓火調工作更精確、更科學。

展望未來，消防局表示，展出「開箱全方位國際認證實驗室」3大面向，首先是「全國首家4項國際認證的機關」，為使鑑定能力與國際接軌，消防局實驗室陸續通過TAF認證，成為全國首家取得4項國際認證的機關，確保火災鑑定程序、品質管理、人員及設備符合國際標準，從而提升鑑定結果的可靠性。

其次，「強化科學鑑定，鑑定技術跨域合作」，為強化科學鑑定，消防局實驗室與多間學術單位實驗室跨域合作，透過學術單位新型鑑定儀器（CT電腦斷層攝影）協助火場證物比對。

消防局指出，因應新興能源興起，消防局實驗室與學術單位共同進行鋰電池模擬燃燒實驗，探究鋰電池起火成因，對於電動車、儲能設備火災鑑定與預防具有重大意義，標誌著火調技術向新能源火災領域邁進。

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最後，「率先引進新鑑定技術，縣市交流共進步」，引進日本鋰電池銅箔鑑定新技術，藉由數位顯微鏡特徵觀察，從鋰電池內部痕跡進行鑑定及辨識，成功運用於實際證物鑑定，強化鋰電池火災的證據力，並邀請基隆市、新北市及桃園市消防局火調人員參與，共同提升鋰電池證物鑑定技術。

消防局表示，火災調查工作30年來歷經無數挑戰，開幕典禮也特別頒發「火調三十 卓越典範」獎座，向9名資深鑑定委員及從事火調工作30年的前輩表達最高敬意。（編輯：戴光育）1140327