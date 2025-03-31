國3沙鹿段貨車翻覆漏油釀追撞 自小客天雨衝護欄

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）國道3號沙鹿路段今天先後發生3起車禍。1輛大貨車失控翻車，載運機油桶掉落擊中聯結車；再疑因路面油漬，造成2車追撞；隨後1自小客疑因天雨路滑擦撞護欄，女駕駛送醫。

國道公路警察局第七公路警察大隊今天透過文字稿說明，國道3號北向173公里、沙鹿路段清晨4時46分發生大貨車交通事故。初步調查發現，1部大貨車行駛外側車道時疑操作不當，失控翻車於車道，載運貨物（機油）油桶還掉落擊中1部聯結車。

警方表示，因現場需清掃路面，事故現場封閉車道約15分鐘，造成車流一度回堵約2公里。上午6時20分許排除現場後，上午6時52分在同一事故地點又發生2部自小客車於內側車道追撞事故。

2部自小客車追撞事故，警方初步調查，依據後車的林姓男子供述，因路面有油漬煞車不及而追撞前方由郭姓男子駕駛的小客車車尾。

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上午7時30分，國道3號173公里、沙鹿路段發生第3起交通事故。警方初步了解，羅姓女子駕駛1部自小客車行駛內側車道時，疑因雨天路滑而失控擦撞內側護欄後，翻車在內側車道，事故過程中還與行駛中線車道的砂石車發生碰撞，羅女輕傷送醫。

警方指出，事故經過及肇因研判需進一步調查釐清，提醒民眾雨天視線不佳行駛國道時，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全。（編輯：戴光育）1140331