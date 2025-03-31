台中財務糾紛道路危險駕駛又砸車 警送辦6人

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台中陳姓男子與朱姓男子有財務糾紛，陳男於今年2月間，夥同其他5名友人先在太平區攔截朱妻的轎車發生行車糾紛，又追到北屯區1處停車場砸車，全案警詢後將陳男等6人依法送辦。

有網友近日在網路社群平台分享影片，畫面顯示今年2月間，於台中市太平區旱溪西路二段上，有多輛車在道路上追逐，其中1輛轎車被攔下後，其他車輛人員拿著球棒下車，被攔下的轎車便趁隙逃逸。

台中市警局太平分局今天表示，有關網傳民眾於道路上，涉有危險駕駛且行車糾紛部分，警方已依道路交通管理處罰條例製單舉發，最高可處新台幣3萬6000元，並吊扣牌照6個月。

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至於糾紛部分，台中市警局第五分局今天表示，經調查23歲陳男與29歲朱男有財務糾紛，今年2月12日晚間9時多，陳男夥同友人24歲洪姓、21楊姓、26歲林姓、24歲林姓、24歲蔡姓等5人，攔截朱妻趙女的自小客車。

警方指出，陳男等人先在太平區發生行車糾紛，接著又跟車到北屯區文心路四段1處停車場，持球棒毀損趙女的自小客車，經趙女提出告訴，全案警詢後依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌，將陳男等6人移請台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1140331